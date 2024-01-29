السعودية | الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي وزير الصحة الصومالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة مقديشو أمس، معالي وزير الصحة في جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور علي حاج آدم أبوبكر، وذلك خلال زيارة معاليه للصومال، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد المولد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، وبالأخص القطاع الصحي في الصومال.

وقدم وزير الصحة الصومالي شكره الوافر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على مجمل المساعدات المقدمة لبلاده، منوهًا بالمشروعات الصحية المميزة التي ينفذها المركز في الصومال.