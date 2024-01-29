شكرا لمتابعة خبر عن بعد فيديو شاي الحشرات .. الغذاء والدواء تعلن سحب عينات لتحليلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استجايت هيئة الغذاء والدواء لتساؤل احد المواطنين حول مأمونية المنتجات الغذائية، وذلك بعد نشره لمقطع فيديو يقوم فيه بفحص الشاي تحت المجهر.

وأثناء فحص الشاب للشاي تبين وجود بعض الحشرات والشوائب التي يصعب رؤيتها بالعين المجردة.

وأعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن سحبها عينات من هذا المنتج وفحصه للتأكد من الأمر، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال ثبوت هذا الأمر.

وشددت الهيئة على أنها تتأكد من مأمونية جميع المواد الغذائية قبل طرحها في السوق، ومحاولة كشف المخالفين وسحب العينات المخالفة.

ونوهت على ضرورة الإبلاغ في حال كان هناك شك في أي منتج، أو تلك التي تتسبب بأعراض جانبية للمواطنين.