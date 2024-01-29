"التجارة": 4 معلومات عن المنشأة يمكن التحقق منها مباشرة عبر الرمز الإلكتروني الموحد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 12:48 مساءً

أكدت وزارة التجارة أنه يمكن التحقق المباشر من معلومات المنشأة من خلال الرمز الإلكتروني الموحد. وأضافت الوزارة أن معلومات مثل السجل التجاري ورخصة البلدية والدفاع المدني وشهادة الزكاة جميعها يمكن التأكد منها عبر الرمز الإلكتروني الموحد. وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق خطوات الحصول على الرمز الإلكتروني الموحد. وقالت الوزارة إن الخطوات تشمل الدخول على منصة الأعمال "Business.sa"، ثم اختيار وتحديد السجل التجاري المطلوب، ثم التوجه إلى رخص البلدية التجارية، وأخيرًا الضغط على طباعة الرمز. وكان المركز السعودي للأعمال الاقتصادية قد أطلق خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، بالتكامل مع وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني؛ التي تهدف إلى توفير أحدث بيانات المنشآت بشكل إلكتروني وموثوق، وتعالج ظاهرة التشوه البصري الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز شهادات بياناتها الرئيسة في مقراتها وفروعها، إلى جانب تقليل الوقت المستغرق في عمليات الرقابة والتفتيش.

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