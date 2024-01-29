تحملان 848 مركبة و86 دراجة نارية و5 طائرات مروحية.. "بالاديو" و"تيتانيو" تغادران المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، اليوم: إن السفينتين "جولي بالاديو" و"جولي تيتانيو" غادرتا ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بعد نهاية رالي داكار السعودية 2024.

وأوضحت أن ذلك يأتي دعمًا للقطاعين الرياضي والترفيهي في المملكة، حيث غادر على متن السفينتين 848 مركبة، و86 دراجة نارية، و5 طائرات مروحية، و26 حاوية، وذلك بعد نهاية رالي داكار السعودية 2024.

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