شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعلاً مع "شاي الحشرات".. "الغذاء والدواء" تتابع المنتجات لضمان سلامتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعلت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مع مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يتفحّص محتويات أحد أكياس الشاي تحت المجهر، ويظهر وجود كميات من الشوائب والكائنات والحشرات.

وأوضحت الهيئة، أنها تتابع المنتجات المتداولة في السوق للتحقق من مأمونيتها، وذلك من خلال سحب عينات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وسحب المنتجات المخالفة.

وشددت الهيئة على أهمية الإبلاغ عن المنتجات المشكوك فيها أو التي تسببت في حدوث أعراض جانبية للمستهلكين، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 19999.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التأكد من شراء المنتجات من مصادر موثوقة، والتحقق من تاريخ الإنتاج والصلاحية، وقراءة الملصق الغذائي للتأكد من مطابقته للمواصفات. ردود فعل متباينة

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل، حيث يظهر في الفيديو أحد الأشخاص يتفحّص محتويات أحد أكياس الشاي تحت المجهر، ويظهر وجود كميات من الشوائب والكائنات والحشرات.

وبحسب الفيديو، يظهر بين مكونات كيس الشاي وجود كميات من الشوائب والكائنات والحشرات التي يصعب اكتشافها بالعين المجردة، وهو ما دفع إلى توجيه تساؤل إلى «الغذاء والدواء» حول صحة الفيديو المتداول.

وتفاعلت الهيئة مع الاستفسار، كاشفة أنها تتابع المنتجات المتداولة في السوق للتحقق من مأمونيتها، ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن المنتجات المشكوك فيها أو التي تسببت في حدوث أعراض جانبية للمستهلكين.