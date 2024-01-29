ضبط مواطن لاقتنائه وعرضه كائنات فطرية مهددة بالانقراض

وأوضحت القوات أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة عرض كائنات فطرية (حية أو ميتة) مجهولة المصدر غرامة (10,000) ريال، وتصل عقوبة عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض إلى السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، أو غرامة تصل إلى (30) مليون، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.
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