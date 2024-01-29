ريهام زامكة تنتقد عبوس الموظفات بالعمل وتصفهن بـ نفسيات

تحدث المقال “ابتسمن مالت عليكن”، الذي كتبته ريهام زامكة في صحيفة عكاظ، عن اختلاف تعامل النساء في مجالات العمل مقارنة بالرجال. وتساءلت زامكة في مقالها عن السبب الذي يجعل أغلب النساء يبدون غير سعداء في بيئة العمل، بينما يبدو التعامل مع الرجال أكثر سهولة وانسيابية.

وأشارت زامكة إلى أنها ربما يكون بعض النساء يعانين من ضغوط في حياتهن الشخصية ومع أزواجهن، مما يؤثر على مزاجهن وينعكس في تعاملهن مع الزملاء والعملاء. ورغم أن دراسات عدة تؤكد أن النساء أكثر دقة وإنتاجية في العمل من الرجال، إلا أن الغالبية العظمى منهن يظهرن على أنهن غير سعداء.

وأضافت زامكة أنها لاحظت هذا الأمر عندما زارت إحدى الجهات الحكومية لإنهاء بعض الإجراءات، حيث تم تلبية طلباتها بسلاسة وسرعة، ولكن الشيء الذي لفت انتباهها هو عدم وجود موظفة تبتسم. وعلى الرغم من أنها دخلت المكان وهي سعيدة ومتفائلة، إلا أن تجاهل الابتسامة من الآخرين جعلها تتبعثر وتشعر بالاستياء.

وأكملت زامكة بتوجيه نصيحة إلى النساء بأنهن يجب عليهن أن يبتسمن ويتجاوزن مشاكلهن وهمومهن الشخصية، وأن يظهرن تفاؤلهن في بيئة العمل.

واختتمت مقالها بتوجيه رسالة إلى الرجال بأنه يجب عليهم أن لا يبحثوا عن امرأة تبتسم طوال الوقت، وأن يتجنبوا تحميلها أعباء إضافية، وأن يتعلموا التعامل معها بصبر وتفهم.