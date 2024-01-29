شكرا لقرائتكم خبر عن "شتاء الحدود الشمالية" يسهم في زيادة رواد المطاعم والكافيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسهمت الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام في تنامي أعداد مرتادي المطاعم والكافيهات من قبل المواطنين والمقيمين.وحرصت الكافيهات والمطاعم على توفير الخيم البلاستيكية المغلقة لمرتاديها، ووسائل التدفئة الآمنة بالإضافة للمشروبات الساخنة بأنواعها لقضاء أوقات شتوية بكل تفاصيلها، كما أوجدت المشاريع الريادية روح المنافسة من خلال ابتكار طرق وخدمات متنوعة تجذب الزوار وتكسب ثقتهم.وأوضح لـ "واس" عدد من أصحاب الكافيهات عن زيادة المرتادين في فصل الشتاء والذين يفضلون قضاء أوقات جميلة بالجلسات الشتوية في المقاهي والمطاعم والكافيهات وما تقدمه من خدمات متنوعة، مما انعكس على تحقيق عوائد اقتصادية جيدة، وسط الدعم والتشجيع من الجميع.قدمت الغرفة التجارية بعرعر العديد من الدورات وورش العمل لرواد ورائدات الأعمال بالمنطقة والمهتمين والمقبلين على المشاريع حول دراسة الجدوى الاقتصادية وطريق الدعم الممكنة والاستشارات ونحو ذلك.