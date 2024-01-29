شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية في فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

خبرات دولية



هواة الطبخ

الدمام - شريف احمد - ينظِّم البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، المعرضَ السعودي الدولي للثروة السمكية في نسخته الثالثة، بمدينة الرياض خلال الفترة 4 - 6 فبراير 2024م، وذلك تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة.ويأتي هذا المعرض، الذي سيُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، انطلاقاً من دور المملكة الرائد في قطاع الثروة السمكية، وحرصاً على إيجاد منصة عالمية تجمع الخبراء في هذا المجال، حيث يشارك في المعرض 35 دولة يمثلها أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية و3 آلاف رجل أعمال محلي ودولي، كما من المتوقع أن يبلغ عدد زوار المعرض أكثر من 15 ألف زائر.يهدف المعرض إلى توفير منصة سنوية تجمع الخبرات الدولية والتجارب العالمية والتقنيات الحديثة في مجالات الاستزراع المائي ومصائد الأسماك والطحالب والأعلاف، وتسليط الضوء على الصناعات الغذائية من المأكولات السمكية، واستعراض أهم المنتجات والفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجال الاستزراع المائي، إضافة إلى التواصل مع صناع القرار الرئيسين في المملكة فيما يخص الثروة السمكية ومستلزماتها، والاطلاع وعرض آخر مستجدات المنتجات البحرية وأحدث التقنيات المتطورة في المجال.وسيتضمن المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية إقامة أكثر من 20 ورشة عمل فنية بمشاركة متحدثين دوليين وشركات وجامعات عالمية، كما يشهد إبرام عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وعدد من الجهات المحلية والعالمية.كما سيقام في هذه النسخة ولأول مرة مسابقة ”شيف البحار“ بإشراف أشهر الطهاة والمحكمين في العالم، وفعالية ”ماستر كلاس - تجربة الطهي مع الشيف“ بمشاركة أكثر من 120 من هواة الطبخ لتقديم الأطباق البحرية بطرق الطهي التقليدية والنوعية، إضافة إلى برنامج تواصل رجال الأعمال، ومعرض أنواع المنتجات السمكية المستزرعة.يُذكر أن قطاع الثروة السمكية من أكثر القطاعات نمواً على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 6%، وتأتي أهميته من كونه مصدراً مهماً من مصادر الأمن الغذائي، ورافداً اقتصادياً لدعم الناتج المحلي الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية وتنمية المجتمعات الريفية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.