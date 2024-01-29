شكرا لقرائتكم خبر عن عدة مجالات.. النائب العام وهيئة الطيران المدني يعززان التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز التحقيقات الجنائية

حقوق المسافرين

الدمام - شريف احمد - رحّب النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب برئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج خلال لقاءه له في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم مع وفد من المختصين في الهيئة.ويأتي هذا اللقاء لتعزيز التعاون المشترك في الحماية العدلية للنقل الجوي في المملكة، ورفع كفاءة العمل القانوني المشترك بين الجهتين في كافة المجالات تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات "رؤية المملكة 2030".وخلال اللقاء نوقش عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بسلامة النقل الجوي، والتحقيقات المتعلقة بحوادث الطيران.كما جرى التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الجهتين في تبادل المعلومات الحيوية والبيانات المتعلقة بالحوادث الجوية، بهدف تعزيز التحقيقات الجنائية.وكذلك تحقيق العدالة في حالات الطوارئ، والحوادث التي تحدث في المجال الجوي، وبما يتفق مع متطلبات إجراءات القضايا التي يختص بها الطرفان.وأكد اللقاء أيضا على الأهمية القصوى للتعاون المشترك للحفاظ على حقوق المسافرين والضمانات القضائية لهم؛ لتوفير تجربة سفر جوية آمنة، وموثوقة.يأتي هذا اللقاء امتدادًا للاتفاقيات الموقعة بين الجهتين، بما يعزز العمل الإجرائي المشترك ويحقق العدالة الجزائية الناجزة.