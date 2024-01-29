شكرا لمتابعة خبر عن بدء فعاليات المعرض الدولي العلمي في تايبيه “تايسف 2024” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلقت اليوم الإثنين فعاليات المعرض الدولي العلمي “تايسف 2024” والمقام في تايبيه خلال الفترة من 28 يناير إلى 2 فبراير، في احتفال كان برعاية معالي وزير التعليم في تايوان بان ويين تشونغ، ورئيس المكتب التجاري السعودي في تايبيه، الأستاذ عادل بن فهد الذايدي، وممثلي وفود جميع الدول المشاركة في المعرض.

ويتضمن هذا المعرض، والذي ينظمه مركز تايوان الوطني لتعليم العلوم، استعراض لتنافس المشاريع والأبحاث والابتكارات العلمية لطلاب وطالبات التعليم العام بالمرحلتين المتوسطة والثانوية للدول المشاركة.

ويشارك في نسخة هذا العام من المعرض الدولي العلمي 54 طالب وطالبة من 27 دولة بمشاريع وأبحاث وابتكارات متنوعة ضمن المجالات العامة في الطب والصحة، والطاقة، والبيئة، والكيمياء، وعلوم الكمبيوتر، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء والفلك، وكذلك علوم الرياضيات والهندسة.

وكانت المجالات التي شارك فيها طلاب وطالبات المملكة هذا العام 7 مجالات مختلفة تخصصت في علوم الصحة، والكيمياء، وعلوم الأرض، والبيئة، والفيزياء، والهندسة، وعلوم الحاسب، وسيخضع الطلاب والطالبات للتحكيم من خلال لجان خبراء متخصصين في هذه المجالات لتحديد المراكز المتقدمة بين جميع المتنافسين وإعلان النتائج النهائية في حفل اليوم الختامي للمعرض.