"الغالبية نساء وأطفال".. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 26637 شهيداً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 3:21 مساءً

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (الإثنين)، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26637 شهيداً غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب بين "إسرائيل" و"حماس" في السابع من أكتوبر. وأوضحت الوزارة في بيان أن نحو 65387 شخصاً أصيبوا منذ اندلاع الحرب. وبينت أن 215 شخصاً على الأقل قُتلوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية. ولفتت الوزارة إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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