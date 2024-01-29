انت الان تتابع "اشتية" يعلن برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الاثنين)، برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية الذي تعمل الحكومة على إنجازه، بتوجيه من الرئيس محمود عباس، والذي يتضمن تعيين محافظين جدد، وإجراء انتخابات، وإقرار قوانين جديدة، وخفض الرواتب، وإعادة هيكلة قوات الأمن.

وقال اشتية، في اجتماع الحكومة الذي عُقد بمدينة رام الله في الضفة الغربية: "اليوم نعلن انطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ هذا البرنامج في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، التي ستتركز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة بشأن إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاج إليها".

وأوضح أن البرنامج يتضمن استكمال عمل النظام الإداري الفلسطيني، وسيعين الرئيس محافظين جدداً، بعد مضي عدة أشهر على شغور المناصب في جميع المحافظات، وكذلك الأمر بالنسبة للسفارات التي تشهد شغوراً في المناصب، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".