انت الان تتابع "دورها أساسي في معالجة الوضع الإنساني".. إسبانيا لن تجمد تمويلها "للأونروا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 3:52 مساءً

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم (الاثنين)، أن مدريد ستحافظ على علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ رغم الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لموظفين في الوكالة بالضلوع في الهجوم، الذي شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وقال "ألباريس" أمام مجلس النواب: "لن نغيّر علاقتنا مع الأونروا، وهي وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني للفلسطينيين"، وفقاً لـ"فرانس برس". وبين أن إسبانيا ستتابع رغم ذلك التحقيق الداخلي، الذي أعلنت الوكالة الأممية القيام به والنتائج التي قد يؤدي إليها.

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