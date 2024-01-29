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المملكة تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بالحدود الأردنية السورية

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية وتنديدها بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية، الذي أدّى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 24 آخرين.
وجددت الوزارة دعم المملكة الثابت للجهود الدولية المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.

الهجوم الإرهابي

وأعلنت الحكومة الأردنية، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً متقدماً على الحدود مع سوريا، أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين.
كما أكدت جرح آخرين من القوات الأمريكية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود.

وكانت الأردن أعلنت سابقاً أنها تتعاون مع شركائها لتأمين الحدود، وطلبت من الولايات المتحدة الأمريكية ودول صديقة أخرى تزويدها بأنظمة عسكرية والمعدات اللازمة لزيادة القدرات على تأمين الحدود ومواجهة الأخطار عبرها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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