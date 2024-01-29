شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تستعرض الخطط المستقبلية والتشغيلية لعام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام اليوم الاثنين، بالرياض اجتماعا بمديري فروع المركز بالمنطقة الوسطى.

وبحث الاجتماع عدد من الموضوعات التي تسهم في تحقيق أهداف المركز، واستعراض منجزات العام الماضي والخطط المستقبلية والتشغيلية للعام الحالي 2024م وأبرز الأعمال الموكلة للفروع وسبل تحقيقها. تسهيل مهمة القطاعات المستفيدة واستمع الدكتور أيمن غلام إلى أبرز المشكلات والتحديات وسبل تجاوزها على مختلف الأصعدة، حاثًا مديري الفروع على تسهيل مهمة القطاعات المستفيدة من معلومات الأرصاد والمناخ ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

هذا إضافة إلى بذل أقصى الجهود لتحقيق مستهدفات هذا العام، لتكون وفق الجهود المبذولة والتطلعات المأمولة. السعي لتطوير الأعمال واطلع الرئيس التنفيذي للمركز خلال الاجتماع على الاحتياجات التي تعزز أداء الفروع.

وبين أن هذا يأتي بهدف السعي لتطوير الأعمال ورفع قدرات منسوبي المركز بما يتناسب مع التطورات العالمية في مجال الأرصاد.