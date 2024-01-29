شكرا لقرائتكم خبر عن على معظم المناطق.. الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

ودعت أيضًا إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك ذلك من استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، وذلك من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الجمعة المقبل.

#الدفاع_المدني يدعو إلى الحيطة من استمرار تقلبات جوية تؤثر في معظم مناطق المملكة.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/s82cgWG4Hr — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 29, 2024

طقس مكة المكرمة

This is a Twitter Status يدعو إلى الحيطة من استمرار تقلبات جوية تؤثر في معظم مناطق المملكة.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)

وأوضحت "الدفاع المدني" أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة، ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان وتبوك والشرقية والمدينة المنورة.

كما ستتأثر مناطق جازان والباحة والحدود الشمالية والجوف بأمطار متوسطة إلى خفيفة، ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.