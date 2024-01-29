شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا بإحدى محافظات عسير.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

تعليق الدراسة الحضورية

الدمام - شريف احمد - علقت إدارة التعليم الدراسة الحضورية غداً الثلاثاء، في مدارس محافظة النماص بعسير.وجاء قرارها بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.وأوضحت أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.



وتلعب منصة "مدرستي" دورًا كبيرًا في العملية التعليمية بالمملكة، فيمكن للطلاب الاستفادة والتحصيل الدراسي إلكترونيًا.



وتتيح المنصة خدمة إعداد الدروس لتصبح أكثر مرونة، والتي لها مميزات كبيرة، إذ يستطيع المستفيد التمتع بالآتي:

خدمة إعداد الدروس

- إعداد الدرس لأكثر من فصل في نفس الوقت.

- الاستفادة من الدروس المعدة سابقًا.

- إنشاء واجب أو اختبار أو نشاط أثناء إعداد الدرس.

- استعراض حالات إعداد الدرس من صفحة الجدول الدراسي.

خدمات منصة مدرستي

كما تقدم المنصة مجموعة أخرى من المخدمات، منها خدمة سجل المتابعة اليومي التي توفرها "مدرستي" للتوثيق والرصد الآلي لدرجات الطلاب في الواجبات والاختبارات والمهام الأدائية في المنصة خلال الفصل الدراسي.



وتوفر هذه الخدمة مميزات منها تنظيم عملية رصد درجات المهام المختلفة في السجل بشكل آلي، وإضافة ورصد المهام التي تم تسليمها خارج نطاق المنصة.



وتتيح تصدير ملف إكسل أو وورد لأعمال الطلاب من سجلات الفصول المدرسية، وكذلك إضافة وحذف التكليفات المسندة للطلبة من السجل.