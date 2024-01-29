شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. رياح شديدة على ينبع والرايس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة.

وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وأوضح أن الحالة تبدأ الساعة الـ6 صباحًا من يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً. الدفاع المدني من ناحية أخرى، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

ودعت أيضًا إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بسبب استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، وذلك من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الجمعة المقبل.