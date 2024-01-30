تنفيذ حكم القصاص بحق يمني قتل سعودياً في مكة المكرمة

أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا اليوم، بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة. وجاء في البيان أن الجاني، يمني الجنسية، أقدم على قتل سعودي الجنسية بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً. وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني، يمني الجنسية، بمنطقة مكة المكرمة.