شكرا لمتابعة خبر عن القتل قصاصاً بجانِِ قتل مواطنا في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت وزارة الداخلية حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، حيث أقدم المواطن إدريس بن عبدالله بن حصن آل دحيم على قتل المواطن متعب بن علي بن مفلح الشهراني، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

ولفتت إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً.

وأضافت أن الحكم أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني بمنطقة الرياض.