انت الان تتابع "تليفريك بوليفارد وورلد".. جولة حول العالم في سماء موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 10:58 مساءً

يأخذ بوليفارد وورلد زواره في رحلة عالمية يمتد طولها إلى أكثر من كيلو متر في سماء العاصمة الرياض، يستمتعون خلالها بالتقاط الصور التذكارية والتعرف على مناطق الدول القادمة من مختلف القارات، فتزداد متعة السفر حول العالم من داخل حدود بوليفارد وورلد وحتى الواجهة الشمالية لبوليفارد سيتي. وتفصيلاً، يجوب التليفريك سماء موسم الرياض كحلقة وصل بين بوليفارد وورلد وبوليفارد سيتي، مانحًا ركابه إطلالة ساحرة على العديد من أبرز المعالم السياحية من حول العالم كقوس النصر من العاصمة الفرنسية باريس، وهرم "تشيتشن إيتزا" أحد أكبر معالم حضارة المايا من المكسيك، وأهرامات الجيزة من مصر، والمزيد من معالم الحضارات العريقة من مختلف أقطاب الأرض كالصين وإيطاليا والمغرب والهند وإسبانيا، وأمريكا واليابان واليونان. ويتسع التليفريك في بوليفارد وورلد للعديد من الركاب على متن 40 عربة، مجهزة بأحدث وسائل السلامة وأنظمة التشغيل الآمن، وتستمر فرصة التحليق في سماء الرياض من الساعة 4 مساءً وحتى منتصف الليل.

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