شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر الدراجات ينافس 17 فريقًا عالميًا في "طواف العلا 2024" والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم الاثنين، في قاعة مرايا بمحافظة العلا، تحدث فيه عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات محمد العوامي، وكبير مسؤولي السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز، والمدير التنفيذي لتطوير الوجهات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا نزار فاخوري، والرئيس التنفيذي لشركة (أي إس أو) يان لومنير، ومدير سباق (طواف العلا) جان مارك مارينو.

كشفوا خلال المؤتمر عن مراحل السباق الخمس، وأن السباق يُقام في نسخته الرابعة خلال الفترة من 30 يناير حتى 3 فبراير المقبل، ويندرج تحت برنامج جودة الحياة. الاحتكاك بدراجي العالم وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات محمد العوامي، أن الهدف من مشاركة 7 من دراجي المنتخب السعودي، هو الاحتكاك بدراجي العالم المشاركين في السباق واكتساب الخبرة، وذلك لتأهيلهم لبرنامج النخبة للمشاركة في البطولات العالمية مستقبلًا.

وأوضح جونز أن طواف العلا جرى بالشراكة مع وزارة

وأضاف أنّ الهيئة فخورة جدًا بتنظيم مثل هذا الحدث، الذي يُبرز مكانة العلا كوجهة عالمية للدراجين.

طموح الهيئة وأكد فاخوري أن "طواف العلا" سيستمر عدة أعوام قادمة في المحافظة نفسها، وأن طموح الهيئة يتمثل في أن تكون العلا وجهة لرياضة ركوب الدراجات عالمية المستوى، ومركزًا إقليميًا للدراجين.

وأضاف: "صممنا الكثير من المسارات المناسبة، وطورنا استراتيجية لجميع أنحاء الوجهة، ونستضيف، أيضًا، معسكرات تدريبية للدراجين، تتيح الاستفادة من الدراجين المحترفين لمدة 3 أيام".

وتابع المدير التنفيذي لتطوير الوجهات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: أبرمنا أخيرًا شراكة مع "غراند تورز" لمنح الناس فرصة الاستمتاع والمشاركة في "طواف العلا". تطوير المشاركات المستقبلية ولفت لومنير إلى أن هناك الكثير من القنوات العالمية التي تنقل مجريات طواف العلا، وتبرز من خلاله تضاريس الطبيعة التي يمر بها الدراجون خلال سيرهم.

فيما أشار جان مارك مارينو مدير سباق طواف العلا، إلى أن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها 18 فريقًا من الدراجين العالميين في "طواف العلا"، وجارٍ العمل على تطوير المشاركات المستقبلية.

مراحل السباقويقام "طواف العلا" للدراجات الهوائية على مسافة 811.2 كيلومتر، متيحًا المجال أمام الدراجين المتميزين في المرتفعات والسباقات السريعة لإبراز مهاراتهم وقدراتهم الاستثنائية، من خلال مسار السباق حول المنطقة التاريخية للعلا، التي تزخر بعددٍ من المواقع الخلابة، مثل محطة قطار المنشية، ومحمية شرعان الطبيعية والحجر، والموقع الأثري المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ويتكون السباق من 5 مراحل على مدى 5 أيام، وتقام المرحلة الأولى يوم الثلاثاء 30 يناير من محطة قطار المنشية والعودة مجددًا إلى المحطة ذاتها، بمسافة 149.1 كيلومتر.

والمرحلة الثانية تقام يوم الأربعاء 31 يناير من المتنزه الشتوي إلى محمية شرعان الطبيعية بمسافة 199.1 كيلومتر.

والمرحلة الثالثة تقام يوم الخميس 1 فبراير من مطار العلا الدولي، حتى مسار كأس العلا للهجن بمسافة 170.6 كيلومتر.

والمرحلة الرابعة تقام يوم الجمعة 2 فبراير من الحِجر إلى قاعة مرايا بمسافة 142.2 كيلومتر.

فيما يُختتم السباق عبر المرحلة الخامسة والأخيرة يوم السبت 3 فبراير، ويبدأ من البلدة القديمة في العلا إلى مطل حرة عويرض بمسافة 150.2 كيلومتر. 18 فريقًا ويشارك في السباق 18 فريقًا، منها 9 فرق من فئة UCI WorldTeams وهم: فريق أستانا قازاقستان (كازاخستان)، بحرين فيكتوريوس (البحرين)، بورا هانسغروه (ألمانيا)، كوفيديس (فرنسا)، فريق موفيستار (إسبانيا)، فريق جايكو العلا (أستراليا)، فريق دي.إف.بي- فرمينش بوستنل (هولندا)، سودال كويك- ستيب (بلجيكا)، فريق الإمارات العربية المتحدة (الإمارات).

و5 فرق من فئة UCI ProTeams وهي: إيوسكالتل- إيوسكادي (إسبانيا)، فريق Q36.5 للدراجات الهوائية (السويد)، توتال إنرجيز (فرنسا)، فريق تودور للدراجات الهوائية (فرنسا)، أونو-إكس موبيليتي (النرويج).

و4 فرق إضافية، هي: الفريق الوطني السعودي ( الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المنظمة لسباق "طواف العلا 2024" مشاركة 7 دراجين يمثلون المنتخب السعودي إلى جانب 17 فريقًا عالميًا، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم الاثنين، في قاعة مرايا بمحافظة العلا، تحدث فيه عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات محمد العوامي، وكبير مسؤولي السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز، والمدير التنفيذي لتطوير الوجهات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا نزار فاخوري، والرئيس التنفيذي لشركة (أي إس أو) يان لومنير، ومدير سباق (طواف العلا) جان مارك مارينو.كشفوا خلال المؤتمر عن مراحل السباق الخمس، وأن السباق يُقام في نسخته الرابعة خلال الفترة من 30 يناير حتى 3 فبراير المقبل، ويندرج تحت برنامج جودة الحياة.وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات محمد العوامي، أن الهدف من مشاركة 7 من دراجي المنتخب السعودي، هو الاحتكاك بدراجي العالم المشاركين في السباق واكتساب الخبرة، وذلك لتأهيلهم لبرنامج النخبة للمشاركة في البطولات العالمية مستقبلًا.وأوضح جونز أن طواف العلا جرى بالشراكة مع وزارة الرياضة والتعاون مع الاتحادين السعودي والدولي للدراجات، مؤكدًا أن العلا مكان مناسب جدًا لإقامة هذه المسابقات النخبوية، نظرًا إلى موقعها الاستراتيجي، ووجود المواقع الأثرية والتاريخية.وأضاف أنّ الهيئة فخورة جدًا بتنظيم مثل هذا الحدث، الذي يُبرز مكانة العلا كوجهة عالمية للدراجين.وأكد فاخوري أن "طواف العلا" سيستمر عدة أعوام قادمة في المحافظة نفسها، وأن طموح الهيئة يتمثل في أن تكون العلا وجهة لرياضة ركوب الدراجات عالمية المستوى، ومركزًا إقليميًا للدراجين.وأضاف: "صممنا الكثير من المسارات المناسبة، وطورنا استراتيجية لجميع أنحاء الوجهة، ونستضيف، أيضًا، معسكرات تدريبية للدراجين، تتيح الاستفادة من الدراجين المحترفين لمدة 3 أيام".وتابع المدير التنفيذي لتطوير الوجهات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: أبرمنا أخيرًا شراكة مع "غراند تورز" لمنح الناس فرصة الاستمتاع والمشاركة في "طواف العلا".ولفت لومنير إلى أن هناك الكثير من القنوات العالمية التي تنقل مجريات طواف العلا، وتبرز من خلاله تضاريس الطبيعة التي يمر بها الدراجون خلال سيرهم.فيما أشار جان مارك مارينو مدير سباق طواف العلا، إلى أن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها 18 فريقًا من الدراجين العالميين في "طواف العلا"، وجارٍ العمل على تطوير المشاركات المستقبلية.مراحل السباقويقام "طواف العلا" للدراجات الهوائية على مسافة 811.2 كيلومتر، متيحًا المجال أمام الدراجين المتميزين في المرتفعات والسباقات السريعة لإبراز مهاراتهم وقدراتهم الاستثنائية، من خلال مسار السباق حول المنطقة التاريخية للعلا، التي تزخر بعددٍ من المواقع الخلابة، مثل محطة قطار المنشية، ومحمية شرعان الطبيعية والحجر، والموقع الأثري المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.ويتكون السباق من 5 مراحل على مدى 5 أيام، وتقام المرحلة الأولى يوم الثلاثاء 30 يناير من محطة قطار المنشية والعودة مجددًا إلى المحطة ذاتها، بمسافة 149.1 كيلومتر.والمرحلة الثانية تقام يوم الأربعاء 31 يناير من المتنزه الشتوي إلى محمية شرعان الطبيعية بمسافة 199.1 كيلومتر.والمرحلة الثالثة تقام يوم الخميس 1 فبراير من مطار العلا الدولي، حتى مسار كأس العلا للهجن بمسافة 170.6 كيلومتر.والمرحلة الرابعة تقام يوم الجمعة 2 فبراير من الحِجر إلى قاعة مرايا بمسافة 142.2 كيلومتر.فيما يُختتم السباق عبر المرحلة الخامسة والأخيرة يوم السبت 3 فبراير، ويبدأ من البلدة القديمة في العلا إلى مطل حرة عويرض بمسافة 150.2 كيلومتر.ويشارك في السباق 18 فريقًا، منها 9 فرق من فئة UCI WorldTeams وهم: فريق أستانا قازاقستان (كازاخستان)، بحرين فيكتوريوس (البحرين)، بورا هانسغروه (ألمانيا)، كوفيديس (فرنسا)، فريق موفيستار (إسبانيا)، فريق جايكو العلا (أستراليا)، فريق دي.إف.بي- فرمينش بوستنل (هولندا)، سودال كويك- ستيب (بلجيكا)، فريق الإمارات العربية المتحدة (الإمارات).و5 فرق من فئة UCI ProTeams وهي: إيوسكالتل- إيوسكادي (إسبانيا)، فريق Q36.5 للدراجات الهوائية (السويد)، توتال إنرجيز (فرنسا)، فريق تودور للدراجات الهوائية (فرنسا)، أونو-إكس موبيليتي (النرويج).و4 فرق إضافية، هي: الفريق الوطني السعودي ( السعودية )، فريق JCL Team Ukyo (اليابان)، روجاي أون لاين إنشورنس (تايلاند)، فريق تيرينغانو بوليجون للدراجات (ماليزيا).