شكرا لمتابعة خبر عن القتل قصاصاً لمواطن أطلق النار على آخر في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الداخلية ، اليوم ، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير .

وذكر البيان أن “عبدالعزيز بن محمد بن سعيد البيرق سعودي الجنسية ، قتل محمد بن سعيد بن محمد البيرق – سعودي الجنسية – ، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما ” .

وكانت الجهات الأمنية نجحت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته .

وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.