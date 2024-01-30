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فيديو.. ضبط 27 عاملًا مخالفًا بمواقع لصنع التبغ والغذاء بالرياض

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت غرفة العمليات المشتركة ضبط عمالة مخالفة حولت منزلين شعبيين إلى مواقع لتخزين مواد غذائية مجهولة المصدر، وتصنيع منتجات التبغ.
ونفذت غرفة العمليات المشتركة ضمن أعمالها الدورية في نطاق بلديات البطحاء، الشميسي، الملز، حملة ميدانية، ضبطت من خلالها 27 عاملًا مخالفًا، و4 منشآت تجارية خالفت الاشتراطات.

مشاركة 15 جهة حكومية وخدمية

فيما عالجت عددًا من المخالفات، في عمل تكاملي بمشاركة 15 جهة حكومية وخدمية.

بمتابعة سمو نائب أمير المنطقة، وامتدادًا لدورنا في الحفاظ على بيئة#الرياض آمنة وصحية..

غرفة العمليات المشتركة تضبط منشآت تجارية مخالفة، منازل شعبية حولتها عمالة مخالفة إلى مواقع لتخزين الأغذية وتصنيع منتجات التبغ، وأعمالنا متواصلة لمعالجة أوضاع أحياء وسط #الرياضpic.twitter.com/JhM3x5OK6j— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)
كما نتج عن الحملة إغلاق محال تجارية مخالفة، إتلاف 5055 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام من المواقع المضبوطة، مصادرة 4600 كيلوجرام من الخضار والفواكه سُلمت للجمعيات الخيرية، وإزالة 180 مبسطًا لباعة جائلين.

معالجة أوضاع أحياء وسط الرياض

يشار إلى أن غرفة العمليات المشتركة تعمل على معالجة أوضاع أحياء وسط الرياض، وتقديم الحلول العاجلة والمستدامة لها، من خلال الرقابة الدورية، تحسينًا للمشهد الحضري والحفاظ على بيئة الرياض آمنة وصحية.
ويأتي هذا ضمن جهودها المستمرة في تحسين أوضاع أحياء وسط الرياض، ورفع معدلات الامتثال فيها.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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