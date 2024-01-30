شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات متعددة.. اعرف مميزات البوابة المكانية للرياض والان نبدء بالتفاصيل

قاعدة بيانات شاملة توفر تجربة رقمية

استكشف محيطك المكاني عبر#البوابة_المكانية_للرياض، واستفد من قاعدة البيانات الضخمة، خيارات البحث الموسعة؛ لدعم إستراتيجيتك وقرارك.

البوابة المكانية، بوابتك للرياض pic.twitter.com/fLHqTASoR1— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) استكشف محيطك المكاني عبر #البوابة_المكانية_للرياض، واستفد من قاعدة البيانات الضخمة، خيارات البحث الموسعة؛ لدعم إستراتيجيتك وقرارك.



البوابة المكانية، بوابتك للرياض✨ pic.twitter.com/fLHqTASoR1 — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) January 29, 2024

خدمة البحث عن الأنشطة التجارية والخدمية

الدمام - شريف احمد - توفر البوابة المكانية للرياض التي أطلقت الأمانة نسختها الجديدة في 15 يناير الجاري، البيانات المكانية الدقيقة والمحدثة للمنطقة.وتستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية الجيومكانية، ومساعدة مختلف شرائح المستفيدين على تحسين استراتيجياتهم المكانية، وتسهيل اتخاذ القرارات المعتمدة على البيانات.وتضم البوابة قاعدة بيانات شاملة توفر تجربة رقمية حديثة لمعرفة أنظمة البناء، متابعة حالة ملكية قطع الأراضي، وما يرتبط بها من قـرارات صدرت بشأنها، وآخر تحديثات قاعدة البيانات الموحدة.هذا إضافة إلى العديد من الخدمات الجيومكانية المميزة التي تساعد المستخدمين على اكتشاف محيطهم المكاني.كما توفر البوابة خدمة البحث في أكثر من طبقة معتمدة في العمل البلدي، أهمها: البلديات، الأحياء، الشوارع، مخططـات الأراضي، والحصـول عـلى بيانـات تفصيلية لقطع الأراضي، والخدمات والمرافق، مع إمكانية مشاركة الموقع والعرض على خدمة خرائط جوجل.أيضا البوابة المكانية للرياض، توفر خدمة البحث عن الأنشطة التجارية والخدمية في نطاق مكاني محدد داخل الرياض، واختيار الخدمـة المطلوبـة وإظهارهـا عـلى الخريطـة، إلى جانب إمكانية البحث عن الموقع بنظام الإحداثيات.هذا ودعت أمانة منطقة الرياض المهتمين إلى الاستفادة مـن البوابـة والحصـول عـلى البيانـات والمعلومـات التـي تقدمها.