انت الان تتابع بإطلاق 20 تجمعاً صحياً.. "الصحة" تحتفي بانتهاء المرحلة الأولى من التحول الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

احتفت وزارة الصحة بإتمام المرحلة الأولى من تحوّل القطاع الصحي، بإطلاق 20 تجمعاً صحياً في مختلف مناطق المملكة، وبما تمّ إنجازه في نموذج الرعاية الصحية التي حققت عديداً من المكتسبات، انعكست على الارتقاء بالمؤشرات الصحية، بحضور وزير الصحة فهد الجلاجل.

وأشاد الجلاجل؛ في كلمته بدعم القيادة الرشيدة للمنظومة الصحية في المملكة، والفرص التي منحت للمنظومة لإتمام التحول الصحي، الذي يُعد بشهادة كثيرٍ من الخبراء أفضل تحول في العالم.

وأعلن إكمال المرحلة الأولى من التحول الصحي بنتائج مبشّرة وإنجازات صحية ورقمية، منها انخفاض وفيات الحوادث المرورية إلى النصف، إضافة إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بالسياسات الغذائية التي اتخذتها المملكة لرفع وقاية أفراد المجتمع وتعزيز صحتهم، وأيضاً ارتفاع متوسط عمر الإنسان المتوقع إلى 77.6 سنة، والعمل على وصوله إلى 80 سنة بحلول عام 2030.

كما أعلن وزير الصحة، بدء المرحلة الثانية من التحول الصحي بعزيمة وإرادة عنوانها "الجودة"، وهي المرحلة الأكثر أهمية وأثراً، كونها تستهدف الانتقال الفعلي للتجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة، مقدماً شكره لجميع من أسهم في إتمام المرحلة الأولى، ولأبطال الصحة نظير جهودهم وتفانيهم.

واختتم الحفل بتكريم مسارات نموذج الرعاية الصحية، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، حيث تم تكريم التجمعات الصحية المتميزة في المسارات، إضافة إلى تكريم رؤساء المجالس الاستشارية على مستوى المملكة، نظير ما قاموا به من جهود في إتمام المرحلة الأولى من التحول.