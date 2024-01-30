شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة وشبورة مائية على مناطق جازان والمهد ووادي الفرع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والفطيحة، وصامطة، وصبيا، وضمد.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً. ضباب على المهد ووادي الفرع كما حذر المركز اليوم، من "شبورة مائية" ضباب خفيف، على محافظتي المهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأُفقية ( 3-5 ) كم.

وبين المركز أن الحالة مستمرة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة صباحاً.

