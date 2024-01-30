شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على طريف بالحدود الشمالية ومنطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت صباح، اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

وحذر المركز الوطني للأرصاد في تقرير له، اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والفطيحة، وصامطة، وصبيا، وضمد.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.