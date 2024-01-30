شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": تطبيق نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف بجميع المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الكثير من إدارات التعليم على مستوى المملكة بتطبيق نظام البصمة، لإثبات الحضور والانصراف في جميع مدارس البنين والبنات، وإلغاء التوقيع الورقي، مع إلزام المعلمين والمعلمات بحضور الاصطفاف الصباحي، وتكون بداية الدوام قبل بداية الحصة الأولى بربع ساعة، وينتهي الدوام بعد انصراف جميع الطلاب والطالبات، وذلك تمهيداً لضبط الحضور والانصراف عن طريق الأجهزة الذكية لتطبيق نظام حضوري. ضبط حضور وانصراف الموظفين وكانت وزارة التعليم شرعت في تطبيق المرحلة الثانية من برنامج حضوري لضبط حضور وانصراف الموظفين عن طريق الأجهزة الذكية في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، بعد تطبيقه في الوزارة ومنسوبيها، بعد ربطه بالبريد الوزارة لجميع منسوبي ومنسوبات التعليم طريقة عمل النظام وبينت الوزارة أن النظام يعمل من خلال تطبيق إلكتروني، يستخدم أحدث التقنيات كإنترنت الأشياء والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين، موفراً بذلك الوقت والجهد، مع إمكانية الوصول السريع والحي لبيانات التحضير، وإمكانية تحضير آلاف الموظفين في لحظات دون انتظار.

وتتطلب تعبئة بيانات تسجيل الدخول اسم المستخدم وكلمة المرور، والنقر على زر تسجيل الدخول، وبعد إدخال بيانات تسجيل الدخول يتطلب التحقق من الحساب عن طريق إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف، وعند تسجيل الدخول للتطبيق للمرة الأولى، يطلب من المستخدم تسجيل السمات الحيوية: كبصمة الوجه وبصمة الصوت وبصمة الإصبع. خدمات التطبيق ويتيح التطبيق إمكانية إنشاء طلب استئذان جديد، بالإضافة إلى متابعة الطلبات السابقة، عند النقر عليها تظهر في البداية شاشة فارغة في حال لم يسبق للموظف طلب استئذان، وفي حال وجود طلبات مسبقة تظهر جميع الاستئذانات التي تم طلبها مسبقاً وحالتها في القبول والرفض وتحت الإجراء، وفي حال لم يرتبط الحساب المسجل في التطبيق بموقع فعال أو وجود الموظف خارج نطاق الموقع الجغرافي لعمله الفعلي، تظهر رسالة "لست في الموقع الصحيح للتحضير".

