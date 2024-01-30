انتهاء المرحلة الأولى لتصريف الأمطار بطريق الفيصل بجدة

تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تصريف مياه الأمطار في طريق الملك فيصل (عابر القارات سابقا) الواقع شمال جدة والذي يعد الأكبر، ويخدم عدة أحياء منها: الصواري، الفردوس، وطريق الأمير نايف، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 76.80%، ويسهم في تصريف مياه الأمطار وخفض منسوب المياه الجوفية التي كانت تتسبب في حدوث عدة حفريات، وكذلك الحد من تجمع المياه في فترة سقوط الأمطار.

وسعت الجهة المنفذة إلى تقليل الأجزاء المغلقة من الطريق، والعمل على فتح الطرق بعد الانتهاء من التنفيذ لحين البدء بالمرحلة الثانية، من أجل القضاء على ازدحام المركبات. وتم الانتهاء من الخطوط الرئيسية للمشروع وخطوط تخفيض منسوب المياه السطحية، ولم يتبق سوى 20 من مصائد الأمطار سيتم تركيبها والانتهاء منها في المرحلة الثانية ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة ورفع المعاناة عن سكان الأحياء القريبة من شارع الملك فيصل.

إلى ذلك، تذمر عدد من سكان حي المروة وشارع حائل وأبرق الرغامة وحي البساتين والأحياء الأخرى التي لا زالت مشاريع تصريف مياه الأمطار قائمة وتحت التنفيذ، وأجمعوا على أن الحفريات تسببت بحدوث ازدحام، خاصة في وقت خروج الطلبة من المدارس، فيما تعمل أمانة جدة على 14 مشروعا لتصريف مياه الأمطار ولا زال العمل قائم بها.

مشروعات للتصريف ونسب الإنجاز

المروة

2.23 %

شارع حائل

2.93 %

أبرق الرغامة

2.90 %

البساتين

12.10 %

الفردوس

19.89 %

حي الهدى والأجاويد

84.27 %

حي طيبة

52.34 %

المحمدية

67.51 %

طريق الحرمين - الجزء الأول

92.40 %