رئيس ديوان المحاسبة ‏يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز تبادل الخبرات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 11:32 صباحاً

استقبل رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض اليوم، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة حميد بن عبيد أبوشبص، والوفد المرافق له. وأشار الدكتور حسام العنقري إلى أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الديوان العام للمحاسبة، وجهاز الإمارات للمحاسبة، وذلك في مجال تبادل الخبرات والرفع من مستوى كفاءة الأداء وتطوير العنصر البشري في كلا الجهازين. من جهته، أعرب "أبوشبص" عن سعادته بزيارة المملكة، وحرصه على تعزيز التعاون القائم بين الجهازين في مجالات العمل المشتركة. كما عقد الجانبان اجتماعاً، بحضور عدد من المسؤولين في الجهازين، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيزها وتفعيلها في المجالات كافة، وإطلاع الوفد الزائر على تجارب الديوان في مجالي المراجعة المالية والالتزام والرقابة على الأداء، وجهود الديوان في مجال التحول الرقمي التي مكنته من تنفيذ عمليات المراجعة إلكترونياً من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية "منصة شامل".

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