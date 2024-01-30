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أمير الكويت يصل إلى الرياض في أولى زيارته الخارجية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، إلى الرياض في أولى زيارة رسمية له منذ توليه مقاليد الحكم في الكويت .

وكان في استقبال أمير الكويت؛ ولي العهد سمو الأمير رئيس مجلس الوزراء، حيث تبادلا عناق أخوي يعبر عن عمق العلاقة الأخوية .

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؛ قد أصدر أخيراً أمراً أميرياً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح؛ رئيس مجلس الوزراء، نائباً للأمير طوال فترة غيابه عن البلاد، ويستمر العمل بالإجراء إلى حين تعيين ولي العهد.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1752309703122567210?s=48

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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