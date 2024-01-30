شكرا لمتابعة خبر عن أمير الكويت يصل إلى الرياض في أولى زيارته الخارجية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، إلى الرياض في أولى زيارة رسمية له منذ توليه مقاليد الحكم في الكويت .

وكان في استقبال أمير الكويت؛ ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، حيث تبادلا عناق أخوي يعبر عن عمق العلاقة الأخوية .

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؛ قد أصدر أخيراً أمراً أميرياً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح؛ رئيس مجلس الوزراء، نائباً للأمير طوال فترة غيابه عن البلاد، ويستمر العمل بالإجراء إلى حين تعيين ولي العهد.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1752309703122567210?s=48