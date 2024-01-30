"البديوي": مركز العمليات البحري الموحد مسيرة ترابط بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 12:37 مساءً

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن مركز العمليات البحري الموحد يُعد مثالاً حياً لتميز مسيرة التكامل والترابط بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لحماية المياه الإقليمية وضمان حرية الملاحة البحرية، وضمان عمليات التعاون والتنسيق الخليجي رفيع المستوى في مجالي الأمن والدفاع البحري. جاء ذلك خلال زيارته اليوم, لمركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة في مملكة البحرين. والتقى الأمين العام بالعاملين في المركز من منتسبي القوات المسلحة البحرية في دول المجلس، مطلعاً على أدوار ومهام المركز وسير العمل فيه لمتابعة الأحداث والأنشطة البحرية في المنطقة وتنسيق الأعمال بين القوات البحرية لدول مجلس التعاون وجمع وتحليل البيانات وتبادل المعلومات بين المراكز البحرية. وأشاد بالدور الذي يقوم به المركز والمهام التي ينفذها منذ افتتاحه في شهر فبراير عام 2016، خاصاً بالذكر قدرات منتسبي القوات الخليجية الموجودين بالمركز وكفاءتهم العالية في التصدي للمخاطر البحرية وحرصهم العالي على ضمان حرية الملاحة البحرية وتوفير سبل الأمن والأمان والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

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