انت الان تتابع ولي العهد في مقدمة مستقبِلي أمير الكويت لدى وصوله الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - وصل، قبل قليل، إلى الرياض أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له، وقد كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبِليه.

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد في مقدمة مستقبِلي أمير الكويت لدى وصوله الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.