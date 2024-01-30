شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداءً من اليوم وحتى الجمعة.. "الأرصاد" يحذر من تقلبات الأجواء بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المركز الوطني للأرصاد في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، تشمل هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة، ونشاط الريح السطحية المثيرة للغبار، وارتفاع الأمواج، وتساقط الثلوج الخفيفة، وانخفاض درجات الحرارة. أمطار خفيفة إلى متوسطة بمناطق متفرقة وأشار إلى أن منطقة عسير تشهد، ابتداءً من اليوم إلى الجمعة المقبلة، هطول أمطار خفيفة، فيما تشهد منطقة جازان هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في الفترة نفسها، أما منطقة الباحة فتشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة من اليوم إلى الخميس المقبل، وتؤثر الأمطار الخفيفة على الطائف وميسان وأضم والعرضيات في الفترة نفسها.

كما تؤثر الأمطار الخفيفة على منطقة تبوك، وحفر الباطن والخفجي، العيص، العلا، ينبع، خيبر يومي الخميس والجمعة، أما في الحدود الشمالية والجوف فتتأثر المنطقتان بأمطار خفيفة من مساء غد الأربعاء، إلى الجمعة المقبلة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار حتى الجمعة المقبلة على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل بسرعة 45 كم/ س أو أكثر مع تدن في الرؤية الأفقية.

وتتأثر مناطق الرياض والشرقية والقصيم، برياح سطحية مثيرة للغبار تبلغ سرعتها 50 كم/ س مع تدنٍ في الرؤية الأفقية. حالة البحر وارتفاع الموج وتوقع المركز ارتفاع الأمواج لأكثر من مترين ونصف داخل البحر على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير وجازان يومي الخميس والجمعة، فيما يشهد جبل اللوز، علقان والظهر بمنطقة تبوك وكذلك منطقتي الجوف والحدود الشمالية تساقط الثلوج الخفيفة يومي الخميس والجمعة المقبلين؛ كما تشهد مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، ومحافظتا العلا وخيبر، انخفاضاً في درجات الحرارة ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة، تتراوح من 5 درجات إلى درجة تحت الصفر.

وأهاب المركز بالجميع متابعة تقارير مستجدات الحالة على صفحة الإنذار المبكر وتطبيق أنواء للهواتف الذكية وحسابات المركز في وسائل التواصل الاجتماعي، وأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة وتعليمات الجهات المعنية.