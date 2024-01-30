شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول مركز على مستوى المملكة لحالات العنف والإيذاء الأسري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن تجمع مكة المكرمة الصحي، مركز الإمتياز الأول من نوعه على مستوى المملكة للرعاية الاجتماعية لإدارة حالات العُنف والإيذاء.

ويأتي المركز كخطوة مهمة في التصدي لتحديات العُنف والإيذاء في المنطقة بتقديم الدعم اللازم للأفراد الذين يعانون من هذه الحالات.

ويهدف مركز الإمتياز للرعاية الاجتماعية إلى توفير بيئة آمنة وداعمة للضحايا ومساعدتهم في التعافي والتأهيل أيضاً. الحماية الأسرية ويتكون المركز من فريق متخصص يضم خبراء ومستشارين اجتماعيين ونفسيين، ومشاركة كلاً من شرطة العاصمة المقدسة - النيابة العامة وإدارة التعليم - وحدة الحماية الأسرية بمركز العمليات الموحدة ٩١١ - هيئة حقوق الإنسان -مركز الحماية الأسرية وحماية الطفل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جمعية يسر للتنمية الأسرية.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن مركز الإمتياز للرعاية الاجتماعية إضافة مميزة للخدمات الصحية التي نقدمها. حقوق الأفراد وأكد أن التجمع ملتزم بتوفير بيئة آمنة ومحمية للضحايا، وتقديم الدعم الشامل لهم، كما نأمل أن يكون المركز إنموذجاً ملهمًا يُحتذى به في مجال إدارة حالات العُنف والإيذاء على مستوى المملكة.

ويلعب المركز دوراً حيوياً في توفير الدعم والرعاية للمتضررين والمساهمة في تحسين جودة حياتهم وتعزيز عملية التعافي لديهم، على أن يكون هذا المركز نموذجاً ملهماً يحقق التغيير الإيجابي في المجتمع ويعزز حقوق الأفراد وسلامتهم.