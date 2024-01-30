ولي العهد يقيم في الديوان الملكي بالرياض مراسم استقبال رسمية لأمير الكويت

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محمد بن مسعود - الدمام - ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقيم في الديوان الملكي بالرياض مراسم استقبال رسمية لأمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له.

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