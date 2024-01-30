انت الان تتابع النصر في طريقه لنقل "فوفانا" إلى الاتفاق.. وتسجيل "أوسبينا" بدلًا منه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 3:45 مساءً

تستعدّ إدارة النصر لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة إعارة الإيفواري "سيكو فوفانا" إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وبحسب ما أفاد به الصحفي الإيطالي "رودى غاليتي": فإنه بالرغم من توفر مكان بقائمة الأجانب لتسجيل لاعب جديد، إلا أنّ فترة الانتقالات الشتوية أوشكت على الانتهاء، وقد يلجأ مسؤولو النصر لتسجيل حارس المرمى الكولومبي "ديفيد أوسبينا". وذكرت العديدُ من التقارير الصحفية، اليوم، أنّ إدارة النصر⁩ أعادت بالفعل تسجيل الكولومبي "ديفيد أوسبينا" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بدلًا عن "سيكو فوفانا". ولم يشارك "أوسبينا" خلال الفترة الماضية في مباريات فريقه؛ لعدم تسجيله بقائمة الفريق لاكتمال عدد أجانب الفريق، بالرغم من تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مرفقه، والتي خضع على إثرها لعمليتين جراحيتين. وينتهي عقد "أوسبينا" البالغ من العمر 35 عامًا، مع النصر في 2024، وكان قد انضمّ إليه في يوليو 2022، في صفقة انتقال حرّ بعقد لمدّة عامين قادمًا من نابولي الإيطالي.

كانت هذه تفاصيل خبر النصر في طريقه لنقل "فوفانا" إلى الاتفاق.. وتسجيل "أوسبينا" بدلًا منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.