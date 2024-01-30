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شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور ولي العهد.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر عرقه اليوم، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
ورحب - أيده الله - بسموه والوفد المرافق، فيما أبدى أمير دولة الكويت سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
وحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين، قلد سمو ولي العهد، سمو أمير دولة الكويت قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا لسموه.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- في مقدمة مستقبلي أمير الكويت، لدى وصوله.
وتعكس الزيارة تقدير أمير دولة الكويت لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ومكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، كونها أول زيارة خارجية لسموه منذ توليه إمارة الكويت.
كما تعكس حرص سموه على تعزيز التواصل والتشاور مع القيادة الرشيدة –حفظها الله- حول مستجدات الأحداث في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ورحب - أيده الله - بسموه والوفد المرافق، فيما أبدى أمير دولة الكويت سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
وحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين، قلد سمو ولي العهد، سمو أمير دولة الكويت قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا لسموه.
أمير الكويتووصل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم، إلى السعودية في أول زيارة رسمية منذ توليه مقاليد الحكم.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- في مقدمة مستقبلي أمير الكويت، لدى وصوله.
وتعكس الزيارة تقدير أمير دولة الكويت لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ومكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، كونها أول زيارة خارجية لسموه منذ توليه إمارة الكويت.
كما تعكس حرص سموه على تعزيز التواصل والتشاور مع القيادة الرشيدة –حفظها الله- حول مستجدات الأحداث في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.