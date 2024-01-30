"الملك سلمان للإغاثة" يبحث تنفيذ برامج طبية تطوعية في "عشق آباد"

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دراسة مستوى المنشآت الصحية

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الدمام - شريف احمد - يبحث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامج طبية تطوعية في مدينة عشق آباد في جمهورية تركمانستان.وزار الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز أمس الاثنين، مدينة عشق آباد، لتشخيص ودراسة الاحتياج لتنفيذ برامج طبية تطوعية، تهدف إلى تقديم العلاج للمرضى والتدريب للكوادر الصحية، بتنسيق ومتابعة من سفارة المملكة في تركمانستان.والتقى الفريق مسؤولي وزارة الصحة التركمانية، لبحث ودراسة مستوى المنشآت الصحية ضمن نطاق الاحتياج الإنساني للإسهام في إنجاح التعاون بين البلدين في المجال الصحي والإنساني.وتأتي هذه الجهود الإنسانية ضمن البرامج التطوعية التي تنظمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الصحي في الدول ذات الاحتياج، والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.