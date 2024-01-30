صور.. ولي العهد وأمير الكويت يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في الرياض

عقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مساء اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وذلك في الرياض.

وبحث الجانبان خلال المباحثات، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون بينهما، وتطوير العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

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