انت الان تتابع "الضمان الصحي" يؤكد لـ "الخليج 365" إلزامية التأمين لجميع العاملين وأسرهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 4:24 مساءً

أكد مجلس الضمان الصحي، إلزامية تأمين صاحب العمل في القطاع الخاص، لجميع العاملين لديه "سعوديين/ غير سعوديين". وأضاف، في تصريح لـ"الخليج 365": إن التأمين يشمل أيضًا أفراد أسر هؤلاء العاملين المشمولين بالنظام "الزوجات، والأبناء الذكور حتى سن 25، والبنات غير المتزوجات غير العاملات". وتابع "الضمان": يمكن للمتضرر تقديم شكوى ضد صاحب العمل، وتُعامل بسرية تامة عند عدم حصوله على التأمين الصحي له ولأفراد أسرته والمشمولين بالنظام. جاء ذلك ردًا على استفسار "الخليج 365"، حول اشتراط بعض المنشآت الخاصة عدم التأمين على العاملين لديها أثناء فترة التجربة، والتي تمتد إلى ثلاثة أشهر، على أن يتوفر التأمين الصحي بعد انتهاء تلك الفترة.

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