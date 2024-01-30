نائب أمير مكة يستأنف جولاته التفقدية على المحافظات الأسبوع المقبل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 8:26 مساءً

يستأنف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‎سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الأسبوع المقبل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، بزيارة محافظات: الطائف، وميسان، والخرمة، والمويه، وتربة، ورنية. ويلتقي نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال جولاته أهالي المحافظات، كما يترأس اجتماع المجالس المحلية؛ حيث يطلع على المشروعات المنجزة، والجاري تنفيذها، والمعتمدة. كما سيدشن عددًا من المشروعات التنموية ويرافقه في الجولات مسؤولو القطاعات الحكومية بالمنطقة بهدف تعزيز التواصل المباشر بين المسؤول والمواطن . وتأتي زيارات نائب أمير منطقة مكة المكرمة لمحافظات المنطقة، لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ــ يحفظهما الله ــ وبمتابعة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبتكليف مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بهدف الالتقاء بأهالي المحافظات وتلبية مطالبهم وفق تطلعات ولاة الأمر، كذلك الوقوف ميدانيًا على مشروعات التنمية ومتابعة سير العمل فيها.

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