تراند اليوم : هل تصبح كابلات الإنترنت البحرية هدفا جديدا للحوثيين؟

صحيفة الخليج 365: حذر تقرير نشره موقع منتدى الخليج الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، قد تعطل الإتصالات وخدمات الإنترنت بشكل خطير.

كابلات بحرية وأفاد التقرير بأن الكابلات البحرية الحيوية، قد تكون هدفا جديدا لهجمات الحوثيين المقبلة في البحر الأحمر، مما يشير إلى تهديد متطور يمكن أن يعطل الاتصالات والاقتصاد العالميين بشكل خطير.

وأوضح أن شبكة كابلات الاتصالات الحيوية تحت الماء يمكن أن تكون هدفًا سهلاً مثاليًا لهجوم جماعة الحوثي القادم، مشددا على أن هذا الاحتمال يجب أن يثير قلق جميع الدول التي تعتمد على هذه البنية التحتية الحيوية، القريبة والبعيدة على حد سواء".

اليمن وقال التقرير إن هناك أمورا ظلت بسببها الكابلات البحرية آمنة حتى الآن، من أبرزها التخلف التكنولوجي النسبي لجماعة الحوثي، حيث تفتقر الجماعة إلى الغواصات اللازمة للوصول إلى الكابلات" .

لكن قناة مرتبطة بالحوثيبن على تيليغرام نشرت تقريرا في 24 ديسمبر الماضي، أرفقت معه صورة، توضح خريطة شبكات كابلات الاتصالات البحرية في البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، وبحر العرب، والخليج العربي، وقالت: هناك خرائط للكابلات الدولية التي تربط جميع مناطق العالم عبر البحر. ويبدو أن اليمن في موقع استراتيجي، حيث تمر بالقرب منه خطوط الإنترنت التي تربط قارات بأكملها، وليس الدول فقط".