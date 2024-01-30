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رفع مشاركة الشباب السعودي في عملية صناعة القرار

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- بواسطة أيمن الوشواش - بهدف دعم وتمكين الشباب ورفع مشاركتهم في صنع القرار، دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي استراتيجية التنمية الشبابية» الهادفة إلى تمكين الشباب ودعمهم لتحقيق التطلعات الوطنية عبر تنمية الفرص والخيارات الشبابية بما يتلاءم مع اهتماماتهم العلمية والعملية في المجالات كافة.

وقال الراجحي «إن هذه الاستراتيجية جاءت بالتعاون والشراكة مع أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، تقدم للشباب مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات في مجالات مختلفة، أهمها الأنظمة والتشريعات للعمل الشبابي، وبناء قدرات العاملين مع الشباب، ورفع مشاركة الشباب في عملية صناعة القرار ومشاركتهم المجتمعية.

وأوضح أن تزايد نسبة الشباب في المملكة ووصولها إلى 44% من إجمالي السكان، الذين يشكلون اليوم نسبة 78% من إجمالي القوى العاملة، أوجب تصميم هذه الاستراتيجية التي تمتد حتى عام 2030م, وتنطلق من 5 ركائز كبرى أساسها ورؤيتها أن شبابنا ثروة، لتحقيق 10 أهداف استراتيجية من بينها رفع مساهمة الشباب في التنمية، وتنفيذ 20 مبادرة، و40 مشروعا يستهدف جميع شرائح الشباب؛ ليبقى الأثر في تعزيز مهاراتهم، ورفع مستوى تنافسيتهم عالميا، وتقدم المملكة في مؤشرات تنمية الشباب.

أبرز الأهداف:

  • خلق بيئة ملائمة تسهم في تقدم ونمو الشباب.
  • توفير الظروف لتطوير قدراتهم وتعزيز قيمهم.
  • تحسين جودة حياتهم من خلال توفير بيئات آمنة.
  • دعم المبادرات التي تشجع على اعتماد حياة صحية.
  • مساندة الشباب في مراحلهم الانتقالية.
  • رفع مؤشرات أداء التنمية الشبابية في المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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