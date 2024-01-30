شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة غدًا.

وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعًا في الأمواج ورياح تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعه الثامنة مساءً. تعليق الدراسة من ناحية أخرى، علقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدراسة الحضورية في جميع المدارس والمكاتب التابعة لها ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والعقيق غدا الأربعاء.

وأوضحت الإدارة، أن استمرار تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة غدًا.