السعودية | ديوان المظالم يحصل على تكريم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصل فريق ترشيد استهلاك الطاقة في ديوان المظالم أمس, على تكريم المركز السعودي لكفاءة الطاقة نتيجة تميزه في بطاقة الأداء الصادرة عن المركز بالتزامه بتطبيق معايير استهلاك الطاقة وترشيدها، إذ أبانت بطاقة الأداء الممنوحة لديوان المظالم حصوله على العلامة الكاملة في الالتزام مع خفض الاستهلاك 4% خلال عام 2022م.

وقد كرَّم مدير المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر الغامدي فريق ترشيد استهلاك الطاقة بديوان المظالم في الاحتفال الذي أقامه المركز لتكريم الجهات الحكومية التي حقّقت التميز في الالتزام بمعايير المركز؛ لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة خلال عام 2022م، حيث شهد الاحتفال حضور عدد من الجهات الحكومية.

ويولي ديوان المظالم الاهتمام اللازم بنشاط فريق ترشيد استهلاك الطاقة، وما يقوم به من أعمال توعوية وتنظيمية في سبيل تحقيق أدق معايير كفاءة الإنفاق، عبر قرارات وتوجيهات إدارية تراعي ما يُعده الفريق من دراسات وتوصيات لتحقيق الالتزام بكفاءة الطاقة، وتنظيم عمل الفريق واشتراطاته، ويراعي ذلك في مقار محاكمه في مختلف مناطق المملكة.