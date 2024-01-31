أئمة المالديف يتجهون للسعودية لتلقي درجات الماجستير والدكتوراه

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الشؤون الإسلامية في جزر المالديف، الدكتور محمد شهيم علي سعيد، أنه سيتم إرسال عدد من الأئمة إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة درجات الماجستير والدكتوراه، وكذلك تلقي التدريب والمعرفة الدينية الكافية.

وقال "شهيم" إن وزارة الشؤون الإسلامية في المالديف خصصت جزءًا من خطة العمل السنوية لتدريب الأئمة سنويًّا وإرسالهم إلى السعودية، إضافة إلى دول أخرى في الخطة مثل ماليزيا ومصر وإندونيسيا والمغرب.

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