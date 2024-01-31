في عام واحد.. 2.9 تريليون دولار أرباح 500 شركة عالمية بقيادة "أرامكو"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 يناير 2024, 5:33 صباحاً

كشفت قائمة "فورتشن 500"، التي تضم أكبر 500 شركة حول العالم، عن تحقيق هذه الشركات أرباحًا هائلة بلغت 2.9 تريليون دولار في عام 2023. وتشكل الشركات العشر الأولى وحدها مبلغ 689.8 مليار دولار، أي ما يعادل 24% من إجمالي الأرباح، حيث بلغ متوسط أرباح كل شركة 69 مليار دولار، وتتصدّر هذه القائمة عملاق النفط السعودي "أرامكو" وتلتها "أبل" و"مايكروسوفت" بصفتها الأكثر ربحية حول العالم. وتظهر القائمة أيضًا أن قطاع الطاقة هو الأكثر ربحية في العالم بنسبة 24.56%، يليه القطاع المالي بنسبة 23.07%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 15.54%.. وتشكل هذه القطاعات مجتمعة نسبة 63% من إجمالي أرباح الشركات الـ500. ووفقاً للتقرير تجاوزت إيرادات شركات قائمة "فورتشن 500" الضخمة 41 تريليون دولار، مع تحقيق أرباح بلغت 2.9 تريليون دولار، ومن هذا المبلغ، حققت الشركات الأمريكية (136 شركة) 1.1 تريليون دولار، في حين حققت "أرامكو السعودية" وحدها 159.1 مليار دولار.

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